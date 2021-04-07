أماكن مصر السياحية بين يديك

إذا قمت بزيارة موقعًا سياحيًا في مصر، فستعرف وقتها قدر المعاناة التي تواجه أي زائر، بدءًا من شراء التذاكر والتجول بين البائعين إلى استكشاف التاريخ وراء الآثار التي تنظر إليها ومعرفة القصة التي تكمن وراءها، لذلك فإن التجول بدون مرشد سياحي قد يكون أمرا شاقًا، هذا في حالة إمكانية السفر بأمان في وسط جائحة فيروس كورونا العالمية.

جاء تطبيق “حول مصر” أو “Around Egypt” لتلبية الطلب الملح لزيارة الأماكن السياحية وتوفير تجربة سياحية افتراضية تكون في متناول أيدي الجميع.

أُطلَق هذا التطبيق رسميًا في أبريل ٢٠٢٠، وتم تطويره بالتعاون بين شركة 34ML للبرمجة ووكالة Egypt VR الإعلامية. استغرق التطبيق ثلاث سنوات من العمل وتعديل الإمكانيات التقنية التي تمكن المستخدم ليس فقط من اكتشاف عشرات المواقع حول مصر دون مغادرة المنزل، بل إنه يتضمن أيضًا خدمات أخرى مثل الجولات الصوتية والتي تضمن للزائر الافتراضي أن يعيش تجربة سياحية كاملةً.

قال لنا أحمد سعفان، أحد مؤسسي التطبيق، أنه والعاملين على التطبيق أرادوا خلق مكتبة افتراضية تعرض مشاهد مختلفة لمواقع سياحية في مصر، “لأنه حينما يفكر أي شخص في مصر، تأتي الأهرامات فقط إلى ذهنه، في حين أنه يوجد في مصر معالم سياحية اكثر من ذلك بكثير، لذلك أردنا أن يرى الجميع التاريخ والثقافة لمصر الحديثة ومصر القديمة والشواطئ ورحلات السفاري والصحراء”.

يقدم هذا التطبيق الذي استغرق ثلاث سنوات من العمل جولات افتراضية عالية الجودة ينصح بها علماء المصريات والمواطنين المختصين، كما يعمل القائمون عليه على تطويره بشكل مستمر وإضافة مواقع جديدة، مثل قصر البارون ومتحف قصر المنيل. إن تطبيق حول مصر” ليس فقط مفيدًا لاستكشاف شتى المواقع السياحية من منزلك، بل إنه يوفر لك أيضًا معلوماتٍ مفيدة لزيارة المواقع السياحية مثل أسعار التذاكر وساعات العمل ودليل صوتي وما إلى ذلك”.

تحدث محمد عاطف، مدير صناعة المحتوى، أيضًا عن عدم إمكانية الوصول إلى كافة الاماكن السياحية ، قائلاً: “إنه لأمر محزن حقًا أن يكون لدينا كل هذا التاريخ والثقافة الثريين ولا يتم استخدامهم بالكامل”.

تم إطلاق التطبيق في ذروة حظر التجوال الذي نتج عن فيروس كورونا للحد من انتشاره كإجراء احترازي. وفور إطلاق “حول مصر” تم تحميله من قِبَل أكثر من ٥٠،٠٠٠ شخصًا من متاجر ذكية مختلفة Apple, Google, Huawei. ومما لا شك فيه أن الوباء دفع استهلاك الإنترنت المرتفع والذي كان السر وراء نجاح “حول مصر”. و أشار عاطف إلى كم الحماس والإثارة حينما أصبح التطبيق “ترند” على ال ِ”App store”.

وتابع: “صراحةً، لقد حالفنا الحظ. شعر الجميع أن هذا هو الوقت المناسب لإطلاق التطبيق، ومع انتشار الوباء كنا مستعدين لإطلاق حول مصر”.

يقول سعفان أن هدف ” تطبيق حول مصر” ليس ماديًا، حيث إنه مجاني تمامًا، ولكن الهدف هو الترويج للسياحة في مصر بين المصريين والأجانب.

قال سعفان: “في الوقت الحالي، نحاول فقط الترويج حول التطبيق ومعرفة إلى أين تأخذنا الخطوات القادمة. نريد إضافة المزيد من المحتوى والمميزات لجعل السياحة أكثر سهولة. فعلى سبيل المثال، لا يمكن للزائر أن يحجز مسبقًا لزيارة أماكن سياحية مثل الأهرامات، لذلك يذهب إلى المكان وينتظر دوره في الدخول دون معرفة موعد مسبق.

وفي حين أن الزيارة الفعلية للاماكن السياحية في مصر أمرًا لا يمكن منافسته أو الاستغناء عنه، ألا إنه نظرًا للظروف الحالية، فأن الحفاظ على صحة الجميع هو الأولوية، فلذلك، يحتل تطبيق “حول مصر” المرتبة الثانية بعد ذلك . و في حين يعتبر السفر في وسط الجائحة غير آمنًا، فإن زيارة الأماكن السياحية من خلال ” تطبيق حول مصر” يعد أفضل اختيار.

التطبيق متاح لمستخدمي IOS، Google و Huawei وOculus

ترجمة: إيمان خروشة

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