دليلك لتبني قطط من الشارع

في مصر مثل الكثير من المجتمعات، تعيش القطط في كل مكان.. فلو زرت أي مكان في القاهرة أو مررت بكثير من أركان الشوارع ، بالتأكيد سوف تجد العديد من قطط الشوارع (القطط الضالة) . في العصور المصرية القديمة، كانت القطط تُعبَد وتحظى بتقدير كبير ا لقدرتها الفائقة على قتل القوارض والثعابين السامة خلسةً. قد لا تحظى القطط بشكل عام بنفس التقدير الذي كانت تناله في ذلك الوقت ولكن هذا لا ينفي حقيقة أنها كائنات محبوبة من الكثير ولا زال وجودها ملحوظا من خلال تجولها في شوارع مصر.

تعرف القطط كيفية الدفاع عن النفس بفضل ردود أفعالهم السريعة و حواسهم القوية، ومن هنا جاء الوصف الشعبي أن القطط لها تسعة أرواح (سبعة أرواح في الثقافة المصرية). وعلى الرغم من أن الجزء الأكبر من قطط الشارع قد تبنت طرقًا في الدفاع عن نفسها في شوارع القاهرة المزدحمة، ألا أنه لا يزال هناك الكثير منها – وخاصة القطط الصغيرة العاجزة – التي تضيع من أمها أو قطيعها.

قرار تبني قطة من الشارع:

إذا قابلت في مكان ما إحدى القطط العاجزة، أمامك العديد من الخيارات لتقديم المساعدة. إن لم تستطع العثور على عائلة القطة الصغيرة فهناك ملاجئ للحيوانات مثل “Little Paws” أو ESMA Cats Shelter. يمكنك أن تقوم باستدعائهم طالبًا المساعدة.

ولكن في حالة قدرتك على التبني وإن كان هذا الأمر مطروحا أمامك، فهُنا يجب أن تأخذ في حساباتك أن تبني الحيوانات الضالة – سواء كانت قطة أو كلبًا – هو بمثابة التزام من حيث توفير منزل مُحب وبيئة مريحة. وبصفتي قمت بتبني قطة من الشارع من قبل، فإني أقدم لكم سلسلة من الاقتراحات حول كيفية اتخاذ هذا القرار.

اصطحب حيوانك الأليف إلى الطبيب البيطري:

أول أمر يجب أن تفعله عند اتخاذك قرار تبني قطة من الشارع هو زيارة عيادة بيطرية. يوجد العديد من الأطباء البيطريين في مناطق مختلفة حول أرجاء القاهرة وعادةً ما يوجد طبيب أو اثنين معروفين في كل منطقة. حتى تعرف العيادة التي يجب أن تزورها، قد يكون من المفيد سؤال صديق ذو خبرة في التعامل مع الحيوانات الأليفة، و إن لم تُتاح لك تلك الفرصة، يمكنك أن تسأل على إحدى “المجموعات” على الفيسبوك التي تقدم اقتراحات شبيهة.

العيادة التي قمت بزيارتها في هيليوبليس تسمى “Pets Valley Clinic” كما يوجد فرع آخر أيضًا في منطقة الزمالك. وهي عيادة رائعة، موظفيها ذو خبرة عالية ومتعاونون كما أنهم معتادون على التعامل مع كل الحيوانات الأليفة بما في ذلك حيوانات الشارع.

أثناء التواجد في العيادة، ستخضع القطة لفحص عام كما سيتم إعطائها مادة على الرقبة للتخلص من أية حشرات قد تكون لقطتها من الشارع. تقدم العديد من العيادات البيطرية فحوصات مجانية لقطط الشوارع ولكن في أي مكان آخر تكلف تلك الفحوصات حوالي 200 جنيهًا مصريًا. وبعد أول فحص يجب أن تتم المتابعة وفقًا إلى إرشادات الطبيب.

تعرُف القطة على بيئة منزلها الجديد:

فور الانتهاء من زيارة العيادة، تعتبر القطة جاهزة للذهاب إلى المنزل.

ومن الجدير بالذكر أن القطط عادةً لا تستحم، حيث إنهم ينظفون أنفسهم باستمرار، ولكن يمكنك مسح القطة بلطف مستخدمًا مناديل الأطفال الرطبة للتخلص من أي قاذورات قد تكون التقطتها من الشارع.

يجب عليك أبضًا إطعامها على الفور. قد تضطر إلى توفير الغذاء إما من خلال استخدام الحقن أو يمكنك بمنتهى البساطة أن تقدم لها وعاء صغير من الحليب، وذلك يعتمد على صغر سنها. ولكن يجب أن تنتبه إلى أنه حينما تتقدم القطط في السن لا يجب أن تشرب الحليب أو أي من منتجات الألبان لأنها ليست جيدة لصحتهم. فالقطط بشكل عام لا تحتمل اللاكتوز لذلك إعطائها كمية كبيرة من منتجات الألبان قد يسبب مشاكل صحية مثل عُسر الهضم.

إذا كانت قطتك أكبر سنًا بقليل، أي حوالي شهرين، يمكنك تزويدها بطعام مخصص للقطط مثل الطعام الجاف أو الرطب بالإضافة إلى وعاء من الماء. هذا وتحتوي معظم متاجر الحيوانات الأليفة أو محلات السوبر ماركت على طعام القطط إما في صورة أكياس أو صناديق طعام تشير علي غلافها إلى الفئة العمرية المناسبة للقطة، كما يمكن ببساطة أن تسأل أي شخص في السوبر ماركت كي يرشدك.

توجد العديد من العلامات التجارية المختلفة لأطعمة القطط كما أن لدى القطط قابلية مختلفة لتفضيل الطعام، ولكن العلامة التجارية التي أود أن أوصي بها هي “ميرا كات”، وهناك بعض متاجر الحيوانات الأليفة التي تبيع أكياسًا صغيرة منها بحجم كيلو واحد، و سعرها حوالي 50 جنيهًا مصريًا.

الحفاظ على النظافة:

يمكنك أن تشتري الرمل للصندوق من أي متجر حيوانات أليفة. أنا شخصيًا أوصي باستخدام (كات زون) الذي يأتي بمجموعة روائح مختلفة من أجل إخفاء أي رائحة كريهة. يكلف الكيس الذي يزن 5 كيلو حوالي 55 جنيهًا مصريًا. هذا و انصح أيضا بشراء طوق مضاد للبراغيث.

من الضروري أيضًا تزويد القطة بصندوق للفضلات، على كلٍ فإن أروع ما في القطط هو معرفتها بطابع غريزي كيفية استخدام وعاء الفضلات (البوتي) لذلك فلا يلزم تدريبها كثيرًا على ذلك.

في المرات الأولى التي تستخدم فيها قطتك (البوتي) قد تحتاج أن تعرفها على الصندوق الخاص بها حتى تعتاد على استخدامه. في أغلب الأحيان يعتبر مجرد أخذها إلى مكانه والسماح لها بشمه عدة مرات كافيًا لتعرف ما الذي ينبغي عليها فعله فيما بعد.

التأقلم:

بدايةً، حاول أن تكون لطيفًا وصبورًا مع القطة قدر استطاعتك خاصةً عند أخذها إلى المنزل لأول مرة. غالبًا ما تخشى الحيوانات الأليفة الصغيرة الاقتراب من البشر وقد تختبئ في خوف، ولكن مع الوقت، يتلاشى الخوف فور ارتياحها واطمئنانها.

من المهم أيضًا الصبر وأخذ الأيام القليلة الأولى بتأني، أي أن تراقب أنماط أكل القطة ونومها. إذا شعرت أن أيًا من تلك الأنماط غير منتظمة، فلا تتردد في الاتصال أو زيارة الطبيب البيطري للاستفسار عن ذلك.

لاحقًا سيصبح كل شيء أسهل. بل أنك ستلاحظ أن هذا العضو الجديد في العائلة يضيف قيمة أكبر إلى حياتك، بفروه المليء بالدفء ويداه الصغيرات اللتان تنبعثا منهما الحياة كل صباح.

حيوانات الشوارع في مصر:

تكاثرت الأقاويل حول الوحشية التي تُمارَس ضد حيوانات الشوارع في القاهرة خلال السنوات الأخيرة، من التسمم إلى تعذيب القطط والكلاب. ومع ذلك، مع تزايد نسبة الوحشية، زادت نسبة الوعي بحقوق الحيوان.

فعلى سبيل المثال، بذلت مجموعات للحماية مثل “Pet Shop Watch Egypt“، جهدًا للتجول في العديد من متاجر الحيوانات الأليفة في القاهرة للتأكد من أن أصحاب المتاجر يوفرون للحيوانات المأوى والتغذية والمناخ المناسبين.

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية في مصر (GAVS) متطلبات ترخيص ملكية للحيوانات الأليفة الجديدة في وقت سابق من هذا العام، مما يضمن تقديم أصحاب الحيوانات الأليفة مستندات تثبت خضوع حيواناتهم الأليفة للفحص والتطعيم من قِبَل وحدة بيطرية معتمدة. كما قدمت كارولين ماهر، عضوة في البرلمان المصري، تعديلات تشريعية لتجريم جميع أشكال الإساءة للحيوانات العام الماضي.

ترجمة: إيمان خروشة

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