Year 2020 as Told By Mohamed Henedy’s Tweets

At this point of December, we start to reminisce about everything that happened over the past year. Since 2020 was – literally – a year like no other, there is no other better way to capture it than through the tweets of Egyptian comedian and actor Mohamed Henedy.

It wasn’t just a year of ups and downs, but a tremulous year with challenges we didn’t think we’d ever face. In just one tweet, Mohamed Henedy captured the absurdness, the confusion, the horror and yet also the humor that helped us get through it all.

عمال انزلك في اخبار عن الكورونا ، ان انت تحس على دمك وتقعد ف البيت ، بس مافيش فايده جبله pic.twitter.com/4quR4P7NmC — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) March 21, 2020

ام بلبل في زمن الحظر pic.twitter.com/wQ4lcH6vAj — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) March 27, 2020

قبل وبعد الحظر pic.twitter.com/LUhkopXZW4 — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) April 8, 2020

لما تعرف ان الكحول بيقتل كل الفيروسات#خليك_في_البيت pic.twitter.com/rFpsjpFk0O — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) April 18, 2020

Stay Home يا چماعة pic.twitter.com/kMOGNWhqF2 — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) May 28, 2020

You will never walk alone pic.twitter.com/j4V69DfCjP — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) June 25, 2020

افضل طريقة عشان تلحق مكان في القهوة pic.twitter.com/53ki02Q6W9 — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) June 27, 2020

كل الناس بقت خبراء في الانتخابات الامريكية فجأة pic.twitter.com/FO0p7VX0Fu — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) November 4, 2020

اشتغل لغاية لما يتبعتلك توك توك مخصوص يوديك الشغل pic.twitter.com/8fF0GfUFcD — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) November 20, 2020

